Yozgat haberleri... Yozgat'ta dar gelirli 1250 aileye kışlık giysi dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat haberleri... Yozgat'ta dar gelirli 1250 aileye kışlık giysi dağıtıldı

20.10.2022 16:06
Yozgat haberleri... Yozgat'ta dar gelirli 1250 aileye kışlık giysi dağıtıldı

Yozgat haberleri: Ankara'da yaşayan Yozgatlı iş insanı ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ile eşi Yasemin Akçam, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi 1250 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

Ankara'da yaşayan Yozgatlı iş insanı ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ile eşi Yasemin Akçam, Yozgat'ta ihtiyaç sahibi 1250 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

Akçam ailesi, hazırlattıkları kışlık giysi paketlerini, dar gelirli ailelere dağıtılması amacıyla Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sevimli, Yozgat Yardımseverler Derneği Başkanı Aynur Saygı ve Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir'e teslim etti.

Yozgat Muhtarlar Derneğindeki giysi dağıtımda gazetecilere açıklama yapan Hakan Akçam, kendisinin Sorgun ilçesine bağlı Alcılı köyü nüfusuna kayıtlı olduğunu söyledi.

Akçam, memleketi Yozgat'taki ihtiyaç sahibi öğrencileri kış öncesi sevindirmek istediklerini belirtti.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir de yardımlarından dolayı Akçam'a dernek adına teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA
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