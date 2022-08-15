Yozgat haberleri... Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Yozgat haberleri... Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Yozgat haberleri... Yozgat\'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Son Güncelleme: 15.08.2022 22:25

Yozgat haberler: Yozgat'ta tartıştığı eski eşini ve halasını cami avlusunda bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta tartıştığı eski eşini ve halasını cami avlusunda bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda karşılaştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ile çocuğunu göstermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G.B, önce araya giren eski eşinin halası H.D'yi (53), ardından da E.B.M'yi bıçakla yaraladı.

B.G.B, annesinin yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğunu alıp uzaklaşırken yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan B.G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat haberleri... Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat haberleri... Yozgat'ta eski eşi ile halasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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