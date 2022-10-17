Kaza, dün öğle saatlerinde Sorgun- Sivas yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Celil Afacan yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs ile karşı yönde giden Aziz A.'nın kullandığı 66 AV 843 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Celil Afacan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aziz A. ile yanındaki Hasan Demir ise sıkıştıkları yerden kurtarılıp, Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü 'nden emekli olduğu öğrenilen Celil Afacan'ın cenazesi, bugün Çapanoğlu Camisi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat haberleri | Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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