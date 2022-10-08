Yıldırım isabet eden ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu! Gördüğü manzara karşısında yıkıldı - Son Dakika
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Yıldırım isabet eden ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu! Gördüğü manzara karşısında yıkıldı

08.10.2022 11:29

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Seyit Kocaoğlu, "Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kuzgun Köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, "Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz." dedi.

İşte ahırdaki o görüntü;

Tek geçim kaynağıydı! Gece ahıra giden vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı
Tek geçim kaynağıydı! Gece ahıra giden vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı
YORUMLAR (2)
  • Firat Asar: yazık ya çok üzüldüm valla Allah kimsenin başına getirmesin Devletimiz inşallah yardımdan bulunur. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Çekerek, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım isabet eden ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu! Gördüğü manzara karşısında yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım isabet eden ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu! Gördüğü manzara karşısında yıkıldı - Son Dakika
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