Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Havalimanı inşaatında altyapı çalışmalarının yüzde 50 seviyesine ulaştığını söyledi.

Milletvekili Başer, beraberinde AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ile Yozgat Havalimanı inşaatını ve Diyanet Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Başer, Yozgatlının hayali olan havaalimanı inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Altyapı hafriyat çalışmalarında inşaatın yüzde 50 seviyesine ulaştığını aktaran Başer, "İnşallah önümüzdeki sezon içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanacak, daha sonra da yer üstü yapılarının ihalesi yapılacak ve belirlenen sürede hizmete açılacak. Önümüzdeki yıl içerisinde hızlı trenin de bitmesiyle Yozgat havadan yurt dışına, demiryoluyla da Ankara, İstanbul ve diğer şehirlere bağlanmış olacak." dedi.

Başer, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nin de faaliyete geçmesi için gayret gösterdiklerine değinerek, 2023 yılına gelindiğinde Yozgat'ı, hava limanı, hızlı treni, organize sanayi bölgeleri olan şehir haline getirmek istediklerini kaydetti.

Yozgat Diyanet Eğitim Merkezi'nin tamamlandığını ve eğitimlerin başladığını dile getiren Başer, "Nisan ayından itibaren yıl boyunca 200 din görevlisine hizmet içi eğitim yapılan bir yer olacak. Bir taraftan ilahiyat fakültesi diğer taraftan Diyanet Eğitim Merkeziyle ilimiz İslami ilimler merkezi haline gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Restorasyonu tamamlanmış tarihi Çalatlı köprüsünü de inceleyen Başer, AK Parti iktidarının ecdat yadigarı tarihi eserlere büyük önem verdiğini anlattı.

Başer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihi eserler ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı değerlerdir. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. İki yıl içerisinde Karabıyık köprüsü başta olmak üzere, Çalatlı köprüsü, Yerköy Sekili'deki tarihi köprü ve Şefaatli'deki köprü restore edildi. Bir taraftan yeni eserler üretiyoruz, bir taraftan da ecdadımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."