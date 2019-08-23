Son Dakika Haberleri: Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsası'na arsa tahsisi
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Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsası'na arsa tahsisi

1 saat önce

Yozgat'ta kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası için tahsis talebi istenen mera alanına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "onay" verildiği bildirildi.

Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsası'na arsa tahsisi, System.String[]

Yozgat'ta kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası için tahsis talebi istenen mera alanına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "onay" verildiği bildirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yazılı açıklamasında, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü, hayvancılığın gelişmesi açısından önemli olan Hayvan Hastanesi ve Borsası için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Başer, 56 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak Hayvan Hastanesi ve Borsası Projesi'nin, idari bina, karantina bölgesi, padoklar, hayvan hanı, misafirhane, kesimhane, laboratuvar, yemlik, atık depolama alanı ve atık su alanı birimlerinden oluşacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğudan batıya yol güzergahı kesişme noktasında bulunan Çalatlı mevkisinde kurulacak Hayvan Hastanesi ve Borsası, ilimiz için çok önemli. Proje, gerek fiziki büyüklüğü gerekse konumu itibarıyla stratejik bir noktada yer alıyor. İlçeler dahil çevre illere de hitap edecek proje, Yozgat'ı hayvancılık yönünden cazibe merkezi haline getirecektir."

AK Parti, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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