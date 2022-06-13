Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı

13.06.2022 15:37

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Yarım metreyi bulan dolu birikintisi sebebiyle evlerin önü kapanırken araçlar da dolu altında kaldı.

Dün akşam saatlerinde Muşalikalesi Köyü ve Kirsinkavağı Köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken araçlar da dolu altında kaldı.

TARIM ARAZİLERİ HASAR GÖRDÜ

Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçede tarım arazileri de büyük hasar gördü. Akdağmadeni Belediyesi ekipleri de dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı. Dolu yağışı sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Vali Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Akşam saatlerinde ilçemiz genelinde başlayan yağış özellikle Muşalikalesi Köyü ve Kirsinkavağı Köyü arasında şiddetli dolu şeklinde etkisini göstermiş ve ne yazık ki sel ve ani su baskınları yaşanmıştır. Tarımsal alanların tahrip olduğu afette en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İlk saatlerden itibaren Belediye ekiplerimiz sahada olup vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm gücüyle çalışmasına devam etti. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamalarında bulundu.

İşte bölgeden fotoğraflar;

Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yarım metre dolu yağdı, yaz ortasında her yer beyaza büründü
Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı
Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı
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Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü Yozgat'ta dolu yağışıyla zemin beyaza büründü Yozgat'ta dolu yağışı Yozgat'ta dolu yağışı
Kaynak: İHA

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat haziran ayında beyaz örtüyle kaplandı! Yarım metre yağan dolu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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