Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyor

27.08.2021 07:40

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Valiliği'nce desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Valiliği'nce desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasının tanıtımını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Köy köy dolaşarak kırsalda yaşayan tüm kadınlara yönelik KADES tanıtım çalışmalarını sürdüren Jandarma ekipleri gittikleri her yerde ilgi ile karşılanırken, "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 'en az 1000 vatandaşa ulaşma' hedefini de aştı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy köy dolaşarak kırsalda yaşayan tüm kadınlara yönelik KADES tanıtım çalışmalarını devam ettiriyor. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Kısım amirliği tarafından son yapılan etkinlikte (103) kadın, (137) erkek olmak üzere toplam (240) vatandaşla görüşen Jandarma ekipleri, kadınların şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirmelerde bulundu.

Bu kapsamda; Yozgat Valiliğince desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince vatandaşlara yönelik ziyaretler devam ediyor. Ziyaretlerde, Jandarma ekipleri, "Ailenin Önemi, Aile İçi Şiddet, Aile İlişkileri Nasıl Olmalı, KADES Uygulaması, En İyi Narkotik Polisi: ANNE, UYUMA projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Faaliyete katılanlardan (24) kadının telefonuna ise KADES uygulaması yüklendi.

Projenin başladığı tarihten itibaren (530) kadın, (530) erkek olmak üzere toplam (1060) vatandaşa bilgilendirme yapılarak, (113) kadının telefonuna KADES uygulaması yüklenirken, ayrıca Covid-19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında Temizlik-Maske-Mesafe kuralları tekrar hatırlatıldı, proje kapsamında broşür, maske, dezenfektan ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. "HEDEF AŞILDI" Güçlü Aile, Güvenli Gelecek projesi kapsamında Jandarma ekipleri "en az 1000 vatandaşa ulaşma" hedefini de aşmış oldu. Erol Tarikci

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanlarda Kadın Destek Uygulamasının tanıtımını gerçekleştiriyor - Son Dakika


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