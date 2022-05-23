Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, hububat ekili alanlarda süne ile mücadele çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, il genelinde 20 ekip, 73 teknik,13 idari personelle 1 milyon 50 bin dekar alanda gerçekleştirilecek çalışmanın ilk aşamasında süne kıymetlendirme sürveyi yapılacağını belirtti.

Teknik ekibin arazide sadece süne değil, diğer zararlılar konusunda çalışmalar yaptığını da aktaran Özkaya, "Artık en önemli gündem tarımsal üretim olmuştur. Bu bağlamda bir kök hububat bir kök baklagilin korunması ve zayi edilmemesi çok önemlidir. İl ve ilçe müdürlüklerimizle tedbirlerimizi alarak arazideyiz. Sadece süne zararlısı değil, diğer zararlılar, hastalıklar ve ürünün gelişimi ile ilgili gözlemler hasada kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.