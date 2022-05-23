Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı

23.05.2022 18:01
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, hububat ekili alanlarda süne ile mücadele çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, hububat ekili alanlarda süne ile mücadele çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, il genelinde 20 ekip, 73 teknik,13 idari personelle 1 milyon 50 bin dekar alanda gerçekleştirilecek çalışmanın ilk aşamasında süne kıymetlendirme sürveyi yapılacağını belirtti.

Teknik ekibin arazide sadece süne değil, diğer zararlılar konusunda çalışmalar yaptığını da aktaran Özkaya, "Artık en önemli gündem tarımsal üretim olmuştur. Bu bağlamda bir kök hububat bir kök baklagilin korunması ve zayi edilmemesi çok önemlidir. İl ve ilçe müdürlüklerimizle tedbirlerimizi alarak arazideyiz. Sadece süne zararlısı değil, diğer zararlılar, hastalıklar ve ürünün gelişimi ile ilgili gözlemler hasada kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti Meyve ve sebze hasadının başlaması fiyatlara yansıyacak! Pazarcılar iki hafta sonrayı işaret etti
Kaynak: AA

Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:07:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süne ile mücadele çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement