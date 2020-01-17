Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü - Son Dakika
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Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

6 saat önce

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü (2)VALİ ÇAKIR,MAKAM ARACINDAKİ BAYRAĞI ÖPEN ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİYozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı karne dağıtım töreninde, park halindeki makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öpen, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem...

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü (2)

VALİ ÇAKIR,MAKAM ARACINDAKİ BAYRAĞI ÖPEN ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ

Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı karne dağıtım töreninde, park halindeki makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öpen, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz'in ailesini ve öğretmenini tebrik etti. Öğrenci Adil Erdem Temiz ve öğretmeni Elif Geçen'i makamında kabul eden Vali Çakir, karne dağıtım törenine katıldığını ve Adil'in karnesini verdiğini hatırlatarak, karne töreninde Adil ile de konuştuğunu söyledi. Vali Çakır, "Adil'e ne olacağını sorduğumda asker olacağını söyledi. Biz sınıftan çıktıktan sonra Adil, dışarı çıkıp makam aracındaki bayrağı öpmüş. Bu bizi çok mutlu etti. Yozgat, milli ve manevi değerleri çok güçlü bir ilimiz. Adil'in bu hareketiyle bütün şehitlerimize, gazilerimize, görevi başında olan askerimize, polisimize Yozgat'tan selam olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Adil'in annesine, babasına, öğretmenine, okul müdürümüze, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Kadir Çakır, öğrenci Adil ErdemTemiz ve öğretmeni Elif Geçen'i çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Adil ErdemTemiz, okul bahçesinde oyun oynarken bayrağı görüp öptüğünü söyledi. Baba Fehmi Temiz ise vatan, bayrak sevgisini dedesinden, babasından, annesinden gördüğünü kendilerinin de aynı şekilde oğluna aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Baba Temiz, "Çocuğumla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ İlkokulu Müdürü Mustafa Özyürek ile anne Keziban Temiz de katıldı.

Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:24 Kaynak: DHA
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İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
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