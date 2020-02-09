Yozgat'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Yozgat'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

37 dakika önce

YOZGAT'ın Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

YOZGAT'ın Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Akdağmadeni ve Çekerek kaymakamlıkları, yazılı açıklama yaparak, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın ilçelerdeki tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Akdağmadeni'nde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.


Akdağmadeni, Çekerek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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