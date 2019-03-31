Son Dakika Haberleri: Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

59 dakika önce

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Koçak kazandı.

Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Koçak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Koçak bin 3, MHP adayı Selahattin Özdemir 998, İYİ Parti adayı Kemal Çam 39 oy aldı.

-Koçak'ın öz geçmişi-

1965 yılında Aydıncık'ta doğan Ahmet Koçak, ilk ve orta eğitimini Aydıncık'ta, lise eğitimini Çorum'da tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini bitiren Koçak, 1988-1993 arasında öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevinde bulundu. 1994-1999 yıllarında Aydıncık Belediye Başkanlığı görevini yürüten Koçak, 1999-2014 arasında çeşitli kamu kurumlarında görev yaptı.

Koçak, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Aydıncık belediye başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Koçak, Yozgat, AK Parti, Aydıncık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]