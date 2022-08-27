Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ın konuşması
Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan'ın konuşması
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'ın konuşması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Bozdağ: 'Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik' - Son Dakika