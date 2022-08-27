Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik"

27.08.2022 15:58
Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik"

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ın konuşması Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan'ın konuşması AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'ın konuşması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreni

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ın konuşması

Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan'ın konuşması

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'ın konuşması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuştu. (1)

YORUMLAR
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Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu Bakan Bozdağ, nikah şahidi oldu Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında sahiplerine teslim edilecek Yozgat'ta 643 dairelik TOKİ konutları eylül ayında sahiplerine teslim edilecek
Kaynak: AA

Mustafa Turan, Yusuf Başer, Ahmet Koçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ: 'Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ: "Milletimizin her bir ferdinin ihtiyaçlarını karşılamayı boynumuza büyük bir vazife ve borç bildik" - Son Dakika
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