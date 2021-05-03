Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu - Son Dakika

Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

03.05.2021 12:40

Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu Türkiye tarımının büyük bir kısmının hasadını yapan Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerindeki biçerdöverciler, hasat mevsiminin yaklaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmek için harekete geçti.

Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

YOZGAT - Türkiye tarımının büyük bir kısmının hasadını yapan Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerindeki biçerdöverciler, hasat mevsiminin yaklaştığı Güneydoğu Anadolu Bölgesine gitmek için harekete geçti.

Türkiye'de biçerdöver tamir ve bakımıyla ün yapan Yozgat'ın Yerköy ilçesi Sanayi Sitesi'nde hareketlilik başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasat mevsiminin yaklaşmasıyla biçerdöverlerin tamir ve bakımları da yapılıyor.

Ülke genelinde en fazla biçerdöver bulunan iller arasında yer alan Yozgat'ta bine yakın biçerdöver, arpa ve buğday hasadı için Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hareket etmeye başladı.

Biçerdöver sahiplerinin bir kısmı tırlar yardımıyla bir kısmı da karayoluyla kendi imkanlarıyla Çukurova ve Güneydoğu illerine hareke etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadını gerçekleştirecek olan biçerdöverler, haziran ayının sonuna doğru İç Anadolu Bölgesinin hasadı için dönüş yapacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasat mevsiminin yaklaştığını ve bir kısım biçerdöverin yola çıktığını söyleyen Cengiz Uyar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesine hasat için gidiyoruz, arpa, buğday hasat edilecek. Biçerdöverlerimiz tırlar yardımı ile hasat bölgesine gidiyor. Biçerdöverlerin bir kısmı da kendi imkanlarıyla karayoluyla gidiyor. Biçerdöverlerimizin ufak tefek bakımları vardı, onları tamamladık, herkes hazırlanıyor. Bine yakın biçerdöver yola çıkmaya başladı. Güneydoğu'nun hasadı bitince tekrar bölgemize geleceğiz, buradaki hasada başlayacağız. Türkiye'nin hasadını genellikle Yozgat yapıyor" dedi.

Bine yakın biçerdöverin yola çıkmaya başladığını söyleyen Ulaş Keleş ise "Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasada gidecek bine yakın biçerdöverin revizyonları yapıldı. Hasada gitmek için hazırız, inşallah büyük kazanç olur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde arpa, buğday, mercimek ve nohut hasadı yapacağız. Tüm bakımlarımız bitti, sırayla biçerdöverlerimizi hasada gidecek" şeklinde konuştu.

Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu
Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu
Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu
Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Yozgat, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ın biçerdöverleri Güneydoğu yolcusu - Son Dakika


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