Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek - Son Dakika

Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek

25.10.2020 11:01

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, dünyanın en pahalı mantarları arasında yer alan trüf mantarının üretimini artırmak için yaptığı çağrı üzerine Yozgatlı çiftçi, harekete geçerek proje hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, dünyanın en pahalı mantarları arasında yer alan trüf mantarının üretimini artırmak için yaptığı çağrı üzerine Yozgatlı çiftçi, harekete geçerek proje hazırladı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıtekke köyünde çiftçilik yapan Hayati Duran ve oğlu Mevlüt Duran (40), trüf mantarı üretmek için kolları sıvadı.

Ekonomik değeri nedeniyle "Kara elmas" olarak da anılan trüf mantarını üretmek için yaklaşık 2,5 hektar tarlasına trüf mantarı aşılı meşe fidanı diken üretici, 5 yıl sonra ilk etapta yıllık 15 bin avro, 10. yıldan itibaren de yıllık 50 bin avro gelir elde etmenin hesabını yapıyor.

Aynı zamanda Kayseri'de özel sektörde yöneticilik yapan Mevlüt Duran, AA muhabirine, trüf mantarını 6 yıl önce Almanya'da yaşayan eniştesi Özgür Balaban'ın önerdiğini söyledi.

Kendisinin de trüf mantarı üzerine araştırma yaptığını ve çok karlı bir iş olduğunu ifade eden Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu mantar üretimine teşvik verdiğini öğrenince proje hazırladıklarını anlattı.

Duran, yüzde 65 hibe destekli 250 bin lira değerinde proje hazırlayıp hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Babama ait 2,5 hektar tarlamızın etrafını çitle çevirdik, tarlayı dikeme hazırladık ve trüf mantarı aşılı 1000 meşe fidanı diktik." dedi.

Trüf mantarından ilk 5 yılda verim alınamadığını vurgulayan Duran, "Tarladan arpa ve buğdaydan yıllık 7 bin 500 lira civarında gelir elde ediyoruz. Trüf mantarında ilk ürün 5 yıldan sonra alınıyor, biz de 5 yıldan sonra her yıl 15 bin avro gelir elde etmeyi hedefliyoruz ama ilk hedefimiz bu fidanları kurutmandan büyütmek. Tam ürün alabilen 10. yıldan itibaren ise yıllık 50 bin avro, günümüze göre 450 bin lira gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, trüf aşılı meşelerden yaklaşık 70-80 yıl ürün alınabildiğini de aktardı.

Trüf mantarında pazar sıkıntısı olmadığını anlatan Duran, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında rahatlıkla pazar bulunabiliyor, hatta yurt dışından gelip yerinde satın alınıyor." diye konuştu.

Köydeki çiftçilerin de kendilerini merakla takip ettiğini dile getiren Duran, "Biz köylülerimize öncülük yapıyoruz. 250 bin liralık yatırım. Yüksek maliyetli olduğu için önce ön yargılı bakılıyor. Bunda başarılı olduğumuzda köylülerimiz de buna yönelecektir." dedi.

Meşe fidanı dikiminde çalışan Nuri Ak da yapılan yatırımın başarılı olması durumunda kendilerinin bu işe yönelebileceğini belirterek, "Arpa, buğday fazla para etmiyor, bu nedenle alternatif ürünlere yönelmek geriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek
Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek
Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek
Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek

Almanya, Yozgat, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ın bozkırında devlet desteğiyle trüf mantarı üretilecek - Son Dakika Ekonomi

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