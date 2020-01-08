Yozgat'ın Çekerek ilçesi

Yozgat'ın Çekerek Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü, ilçedeki bin 500 dekar alanda lavanta bahçesi kuruyor.

Çekerek Barajı'ndaki yarımada üzerinde uygulanacak "Lavanta Adası Projesi" ile ilçenin İç Anadolu Bölgesi'nin turizm merkezi olması hedefliyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2020 yılı itibariyle Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve Atık Su arıtma Tesisi projesi gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.

İlçede bulunan Çekerek Barajı'nın Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer aldığını anlatan Çakır, barajı en iyi şekilde değerlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Çakır, barajdaki yarımada ve çevresindeki bin 500 dekarlık alanda lavanta adası çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışma kapsamında bugüne kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Mart ayına kadar 60 bin lavantanın dikimini de gerçekleştireceğiz. Burasını bölgenin turizm merkezi haline getireceğiz." dedi.

Kadınlara lavanta katkılı ürünlerin üretimi öğretilecek

Lavantanın görsel güzelliğinin yanında kozmetik sektöründe de önemli yeri olduğunu aktaran Çakır, "Kalkınmanın yerelden olmasını özellikle kadınların üretimde yer almasını istiyoruz. Bu sebeple lavanta sabunu, kremi, kolonyası, lavanta yağı üretimi yapacağız. Bunu bölgemizin kadınlarına öğretip ev ekonomilerine katkı sağlamalarını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakır, yöre halkına daha fazla gelir sağlayacak projeler üzerinde çalışmalar yapıldığına değinerek, "Bal ormanları kurduk, arıcılığı teşvik ediyoruz. Bunun yanında trüf mantarı üretimi için çalışma başlatıldı. Biz alışılmış belediyecilik anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok büyük." diye konuştu.

Yerelde bu hedeflere katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Çakır, "İlçemizde gerçekleştireceğimiz projeler sadece Çekerek'in değil bölgenin kaderini etkileyecek. Bu projelerin hayata geçmesi, öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın ilçemize ve Yozgat'ımıza verdiği önemin göstergesidir." sözlerine yer verdi.