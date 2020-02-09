Yozgat'ın Çekerek ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Çekerek ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Çekerek ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.
Çekerek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, 10 Şubat Pazartesi, ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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