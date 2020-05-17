Yozgat'ın Gökdere köyünde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Yozgat'ın Gökdere köyünde karantina kaldırıldı

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 gündür devam eden karantina uygulaması kaldırıldı.

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 gündür devam eden karantina uygulaması kaldırıldı. Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde ilan edilen karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Gökdere köyünde, 16 gün önce ilan edilen karantinanın, yapılan tetkiklerin ardından sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi. Gökdere köyünde karantinanın sona ermesi ile birlikte il genelinde karantina uygulanan yerleşim birimi kalmadı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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