Son Dakika Haberleri: Yozgat'ın Kadışehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat'ın Kadışehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İrfan Akın kazandı.

Yozgat'ın Kadışehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İrfan Akın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İrfan Akın bin 532, BBP adayı Davut Karadavut bin 102, diğer adaylar 431 oy aldı.

-Akın'ın özgeçmişi-

1955 yılında doğan İrfan Akın, ilk, orta ve lise eğitimini Çekerek'te tamamladı. Öğretmenlik, çeşitli ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüğü ve şube müdürlüğü yaptı.

Akın, evli ve 2 çocuk babası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: AA

İrfan Akın, AK Parti, Kadışehri, Yozgat, Güncel
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