Yozgat'ın Kadışehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İrfan Akın kazandı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İrfan Akın kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İrfan Akın bin 532, BBP adayı Davut Karadavut bin 102, diğer adaylar 431 oy aldı.



-Akın'ın özgeçmişi-



1955 yılında doğan İrfan Akın, ilk, orta ve lise eğitimini Çekerek'te tamamladı. Öğretmenlik, çeşitli ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüğü ve şube müdürlüğü yaptı.



Akın, evli ve 2 çocuk babası

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