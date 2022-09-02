Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

02.09.2022 12:02
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki kadın N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesine başvurdu.

İlk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

N.A, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi ilçede toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Kadışehri, Yozgat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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