Yozgat'ın Kaykılı köyünde 70 çocuk ve gence bayramlık giysi alındı - Son Dakika

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kaykılı köyü imam hatibi Ebuzer Özdemir öncülüğünde başlatılan "Arife Çiçeği" kampanyasında köyde yaşayan 70 çocuk ve gence bayramlık giysi alındı.

Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda insanın mağdur olduğunu, dışarı çıkamadığını söyledi.

Bu zor günlerde insanların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasının çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Bu süreçte köy halkımız birbirine yardımcı oluyor. Köy dışında yaşayan vatandaşlarımız da maddi yardımlar yaparak bu sürece katkı sağlıyor. Ramazan ayı süresince düzenlediğimiz kampanyalarla Kaykılı köyü ve çevre köylerine gıda yardımları yapıldı." dedi.

Özdemir, çocuk ve gençleri bayramda sevindirmek amacıyla "Arife Çiçeği" ismiyle kampanya düzenlediklerini anlatarak, "Bu kampanyaya da vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterip destek sağladı. Biz de köyümüzde ve çevre köylerimizde bulunan çocuk ve gençlerden oluşan 70 kişinin bayramlık giysilerini karşıladık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Kampanyamıza destek olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.