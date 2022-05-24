Yozgat'ın lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Yozgat'ın yöresel yemekleri, "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, kentin mutfak kültürünün tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ziya Polat, gazetecilere, Türk mutfağının dünyanın ender mutfaklarından olduğunu söyledi.

Türk örf ve adetlerinde yedirmenin bereket olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bunun için sofralarımız bereketli oluyor. Mutfağımızın güzelliğinin herkese tanıtılması açısından yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanlığımıza, Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bunu topyekun bir çalışmayla hep beraber yurt dışına tanıtarak ülkemizin gastronomi turizminin gelişeceğini düşünenlerdenim. Yozgat'ın da kendine has yemekleri var. Testi kebabımız, tandır kebabımız, incir uyutmamız, ekmeğimiz var. Bizim soframız da gönlümüz de bereketli."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci de Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan tanıtımın ardından katılımcılara, öğrenciler tarafından hazırlanan yemek ve tatlı ikram edildi.