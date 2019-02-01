Yozgat'ın Nüfusu 6 Bin 331 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.



Açıklamaya göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 olurken, Yozgat'ın nüfusu da 6 bin 331 artarak 424 bin 981 oldu.



Nüfus, il ve ilçe merkezlerinde bin 324, köylerde ise 5 bin 7 arttı.



İl nüfusunun 211 bin 936'sını erkekler, 213 bin 45'ini de kadınlar oluşturdu.

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