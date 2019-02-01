Son Dakika Haberleri: Yozgat'ın Nüfusu 6 Bin 331 Arttı

Yozgat'ın Nüfusu 6 Bin 331 Arttı

47 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Yozgat'ın Nüfusu 6 Bin 331 Arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.

Açıklamaya göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 olurken, Yozgat'ın nüfusu da 6 bin 331 artarak 424 bin 981 oldu.

Nüfus, il ve ilçe merkezlerinde bin 324, köylerde ise 5 bin 7 arttı.

İl nüfusunun 211 bin 936'sını erkekler, 213 bin 45'ini de kadınlar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Yozgat, Güncel
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