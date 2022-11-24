Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı - Son Dakika
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Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı

24.11.2022 17:31
Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 22 yaşındaki F.Y. ile evlenen Suriye uyruklu kadın, düğünden bir hafta sonra takıları da alarak köye gelen araca binip kaçtı. Düğündeki takılarla kaçan kadın, ekiplerin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

Sorgun'a bağlı Belencumafakılı köyünde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki F.Y. Kayseri'den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile evlendi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi. Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı.

TUTUKLANDI

Durumu fark eden F.Y. jandarma ekiplerine haber verdi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı - Son Dakika

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