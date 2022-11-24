Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın köyden ayrıldığı öğrenildi. Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriyeli kadınla evlenen gencin mutluluğu kısa sürdü! Tüm altınları alıp kaçtı - Son Dakika

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