Yozgat'ın tarihini ve kültürünü duvarlara resmediyor - Son Dakika

Yozgat'ın tarihini ve kültürünü duvarlara resmediyor

YOZGAT - Yozgat'ın tarihi ve kültürel birçok simgesini evinin bahçe duvarına resmeden Zekeriya Gündüz, mahallesine ayrı bir hava kattı.

Yozgat'ın Bahçeşehir Mahallesi'nde ikamet eden ve reklamcılıkla uğraşan Zekeriya Gündüz, evinin bahçe duvarını kentin tarihi ve kültürel simgeleriyle donattı. Evinin bahçe duvarına tarihi Saat Kulesi, Çapanoğlu Büyük Camii, Karabıyık Köprüsü gibi birçok eseri resmeden Gündüz, çizdiği resimlerle hem mahallesini renklendiriyor hem de Yozgat'ın tanıtımına katkı sağlıyor. Tam kapanma sürecini evinde geçiren Gündüz'ün çizdiği resimler mahalle halkının da büyük beğenisini topladı. Kentin kimliğini yansıtan resimleri gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yozgat'ın doğal güzelliklerini resmettiğini söyleyen Zekeriya Gündüz, "Burası bizim kendi evimizin duvarı. Çirkin duruyordu, beyaza boyayınca üzerine çiçek, böcek resmi yapalım dedik. Ancak farklı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Biz de ilimizin tarihini, doğal güzelliklerini duvara yansıtalım istedik. İşte Roma Hamamı'nı, Çapanoğlu Büyük Camii'ni, Saat Kulesi'ni, Karabıyık Köprüsü'nü resmettik. Böyle bir karalama yaptık. Çok güzel oldu. Mahallemiz biraz kenarda kalıyor, havası suyu tertemiz. Dolayısıyla buralardaki boş duvarları, kendi imkanımız olan yerleri böyle değerlendirmek istedik. Pandemiden dolayı da ortaya çıkan boşlukta zamanımızı değerlendirmek istedik. Yoldan geçenlerin de görmesi açısından özellikle yabancılar gelir fotoğraf çekinirler diye de mahallemize güzellik katmaya çalıştık. Sosyal medyadan paylaşımda bulundum ve vatandaşlar geldi, fotoğraf çektirdiler. Biz de böylece memleketimizi tanıtmış olduk" dedi.

Muhammed Emin Erbek ise, "Komşumuzun böyle bir faaliyette bulunması bizim de ilgimizi çekti. Boş olan bir duvara Yozgat siluetini resmetmeye çalışıyor, insanların da ilgisini çekiyor. Böyle bir güzellik eklendiği için biz daha da mutlu olduk. Komşularımız da buraya gelip fotoğraf çektiriyor, kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.