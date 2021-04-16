Yozgat'ın tarihini ve kültürünü yansıtacak 3 ciltlik kitap çalışması başladı - Son Dakika

Yozgat'ın tarihini ve kültürünü yansıtacak 3 ciltlik kitap çalışması başladı

16.04.2021 17:05
Yozgat'ın tarihini ve kültürünü yansıtacak 3 ciltlik kitap çalışması başladı, System.String[]

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü koordinesinde yapılacak çalışmayla, kentin tarihi, kültürü, turizm değerleri ve coğrafi güzellikleri kitaplaştırılacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü koordinesinde yapılacak çalışmayla, kentin tarihi, kültürü, turizm değerleri ve coğrafi güzellikleri kitaplaştırılacak.

Kitap çalışması için Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında "Yozgat Tarihi ve Kültürü İşbirliği" protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, Yozgat'ın tarihi ve kültürü ile ilgili ihtiyaç olan bir kitabın protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Polat, "3 ciltlik kitabın hazırlanma süresini 18 ay olarak düşündük ama inşallah daha kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Yozgat'ın tarihi ve kültürü ile ilgili elimizde şu an iyi bir kaynak yok. Kentin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarma adına akademik bir çalışma sonrası, uluslararası bir yayın ortaya çıkartacağız. Biz bu kitabı Yozgat'ın geçmişini geleceğe aktarma konusunda çok büyük bir emek olduğunu biliyoruz." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yozgat'ın tarihi, kültürü ve geleneği ile alakalı Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanacak olan çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise Yozgat'ın tarihi ve kültürü ile ilgili beklentilere cevap vermekten dolayı bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Polat, Belediye Başkanı Köse ve Rektör Karadağ tarafından protokol imzalandı.

Törene İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebubekir Güngör katıldı.

Edebiyat Fakültesi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ın tarihini ve kültürünü yansıtacak 3 ciltlik kitap çalışması başladı - Son Dakika


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