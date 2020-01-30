Yozgat'ın tek bayan gazisine beraatı verildi - Son Dakika
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Yozgat'ın tek bayan gazisine beraatı verildi

6 saat önce

Yozgat'ın tek bayan Kıbrıs Gazisi, Güven Çamsarı'ya madalya beratı verildi.

Yozgat'ın tek bayan gazisine beraatı verildi, System.String[]

Yozgat'ın tek bayan Kıbrıs Gazisi, Güven Çamsarı'ya madalya beratı verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Çayıralan'da ikamet eden Yozgat'ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı'ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.


Çayıralan Kaymakamlık makamında gerçekleşen madalya törenine İlçe Kaymakamı Bekir Özen, kurum müdürleri, muharip gazi ve ailesi katıldı. Gazilerle sohbet eden Kaymakam Özen, "Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin yanında olacağız" dedi.


Kaymakam Özen tarafından Çayıralan ilçesinde ikamet eden Yozgat'ın tek bayan Gazisi Güven Çamsarı' ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi. - YOZGAT

Çayıralan, Kıbrıs, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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