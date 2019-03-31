Yozgat'ın Yerköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, İyi Parti Adayı...

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz kazandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferhat Yılmaz 7 bin 179, AK Parti adayı Mehmet Ağaoğlu 3 bin 947, MHP adayı Abdullah Altındaş 2 bin 954 oy aldı.



-Yılmaz'ın öz geçmişi-



1966 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Ferhat Yılmaz, ilk, orta ve lise eğitimi Yerköy'de tamamladı. 1989 yılında Erzincan Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun oldu, çeşitli okullarda 23 yıl öğretmenlik yaptı.



Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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