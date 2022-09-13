Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

13.09.2022 16:24
Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde Mustafa Ar, evinin önünde park halinde bulunan biçerdöverinden 100 litre mazot çalındığını polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheliler H.O.E, O.K.Y. ve B.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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