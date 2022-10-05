Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

05.10.2022 10:58

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İtfaiye, Yerköy, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Adana'da borç tartışması kanlı bitti! Yeğene sıkılan kurşunlar amcayı vurdu
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 16:52:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement