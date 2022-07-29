Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayan koca, intihar etti - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayan koca, intihar etti

29.07.2022 01:41
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayan koca, intihar etti

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde Serkan B., çıkan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşi Huriye B.'yi av tüfeği ile öldürüp, kayınbiraderi Tunahan B.'yi yaraladıktan sonra intihar etti.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde Serkan B., çıkan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşi Huriye B.'yi av tüfeği ile öldürüp, kayınbiraderi Tunahan B.'yi yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yerköy ilçesine bağlı Sedir köyünde meydana geldi. Serkan B. ile kayınbiraderi Tunahan B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B., boşanma aşamasındaki eşi Huriye B. ile kayınbiraderi Tunahan B.'ye av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Huriye B. ile Tunahan B. kanlar içerisinde kalırken, Serkan B. aynı silahı kendisine doğrultup, ateşledi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Huriye B. ile Tunahan B.'yi ise ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Huriye B. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tunahan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Yerköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayan koca, intihar etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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