Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı - Son Dakika
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Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı

6 saat önce

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden parmak çörek askıya çıktı.

Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı, System.String[]

Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden parmak çörek askıya çıktı. Bir fırıncı sosyal sorumluluk faaliyeti olan 'askıda ekmek' projesine yeni bir boyut getirerek askıda 'parmak çörek' uygulamasını hayata geçirdi.


Yozgat'ta uzun yıllar fırıncılıkla uğraşan Bekir Kırdemir, bir Osmanlı geleneği olan ve veren el ile alan elin birbirini görmediği 'askıda ekmek' uygulamasına yeni bir boyut kazandırarak askıda parmak çörek uygulamasını hayata geçirdi. "Paylaştığın senindir. İhtiyaç sahipleri için 1 parmak çörekte sen koy" sosyal projesi ile ihtiyaç sahiplerine taze ve sıcak ekmek imkanı sunan Kırdemir, bu sayede iyilik yapmanın güzelliğini insanlara anlatıyor ve ilde yardımlaşma kültürünün pekişmesini sağlıyor.


Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Bekir Kırdemir, "Askıda parmak çörek projemiz sosyal sorumluluk içerisinde insanlara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine bir nebze yardımcı olabilmek için başladı. Tamamen yapmaktaki amacımız bu. Onların ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilmek. Biz bunu başlattık beklenen ilgiyi de görüyoruz. İnsanlarımız da çok duyarlı, bunun devamını inşallah getiririz de insanlarımıza yardımcı oluruz. Yozgat insanımız bu işe duyarlı olursa ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha çok yardımcı oluruz. Buraya gelen vatandaşımız ekmeğini alıyor ve üzerine 2-3 tane fazla ekmek ücreti ödüyor. Biz de ihtiyaç sahiplerine ekmekleri dağıtıyoruz. Günlük 30-40 vatandaş, parmak çörek parası bırakıyor. İnşallah bu sayı daha da artar biz de daha çok kişiye ulaşırız" dedi.


Saffettin Akdağ ise "Projeye vesile olanlardan Allah razı olsun bundan sonra her ekmek aldığımda 2 ekmek parası bırakacağım buraya. Bu kampanyaya dahil olacağım, uygulamayı da çok güzel buldum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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