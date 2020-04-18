Yozgat'ın Yukarıkarahacılı köyünde karantina kaldırıldı - Son Dakika

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 gündür sürdürülen karantina uygulaması sona erdi.

Yukarıkarahacılı köyünde, 27 Mart tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında uygulamaya konulan karantina, sona erdi. Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan saha çalışması sonucu köy halkında Covid-19'a bağlı herhangi bir bulguya rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina süresi sona ermiştir" denildi.Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde karantina uygulaması devam ediyor.