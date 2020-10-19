Yozgat İnandık Barajı inşaatı sürüyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı devam eden İnandık Barajı'nın tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım arazisini sulayacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, İnandık Barajı inşaatının devam ettiğini belirterek, barajın depolayacağı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Baraj inşaatında Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) imalatına başlandığını aktaran Yıldız, inşaatının bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2020 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.