Yozgat Jandarma Komutanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yılmaz, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Albay Yılmaz, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde yine Muhammed Enes Yıldırım 'ın " Haliç 'te gökkuşağı", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın " Gazze sahilinde spor" fotoğraflarına oy kullandı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve " spor " kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

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