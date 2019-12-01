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Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı
6 saat önce
YOZGAT Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:19 Kaynak: DHA
YOZGAT Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı
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