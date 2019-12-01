Son Dakika Haberleri: Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı
Son Dakika Güncel Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı - Son Dakika

Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı

6 saat önce

YOZGAT Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı.

YOZGAT Kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı

Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:19 Kaynak: DHA
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