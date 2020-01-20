Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü

6 saat önce

YOZGAT'ta sabah saatlerinden beri kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

Yozgat, kar yağışıyla beyaza büründü, System.String[]

YOZGAT'ta sabah saatlerinden beri kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Yozgat'ta bu sabah başlayan kar yağışının etkisi, öğle saatlerinde arttı. Kent merkezi, kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kent genelinde 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik polisleri de sürücüleri yollarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Yozgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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