Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi - Son Dakika

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Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi
6 saat önce
YOZGAT Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
YOZGAT Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi
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