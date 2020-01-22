Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi - Son Dakika

Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi

6 saat önce

YOZGAT Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi.

YOZGAT Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi

Yozgat karla kaplı yolda tır'ın savrulma anı görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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