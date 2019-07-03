Kilimlerden kendi halı sahalarını yapan çocuklar için belediye harekete geçti

Yozgat'ta mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştüren çocuklara, belediye tarafından halı saha yapılıyor.

Aşağınohutlu Mahallesindeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü. Çocukların bu harekatı kamuoyunda büyük ilgi gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yozgat Belediyesi, Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı sahanın yapılmasını kararlaştırdı. Karar üzerine belediye ekipleri bu alanda çalışma başlattı.

ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Belediye Başkanı Celal Köse, yaptıkları araştırma sonucunda Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı saha yapılmasına karar verdiklerini söyleyerek, "Biz çalışmalara başladık. Personellerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa süre içerisinde halı sahamız hizmete açılacak. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz '10 Mahalleye 10 Halı Saha' projemiz için de arsa belirleme çalışmalarımız sürüyor. Biz istiyoruz ki; çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynasın ve spor yapsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'in destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.