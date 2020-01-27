Yozgat kenevir üretim ve işleme üssü olacak - Son Dakika
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Yozgat kenevir üretim ve işleme üssü olacak

7 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacak üniversitenin yapacağı çalışmalar hakkında kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamlarına bilgi verdi.

Yozgat kenevir üretim ve işleme üssü olacak, System.String[]

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacak üniversitenin yapacağı çalışmalar hakkında kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamlarına bilgi verdi.

Üniversitenin konuk evinde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Karadağ, Yozgat'ın kenevir üretimi ve üretilecek kenevirin işlenmesi konusunda bir üs haline geleceğini söyledi.

Kenevir ekiminin 19 ilde serbest bırakıldığını ve Yozgat'ın da bunlardan biri olduğunu anlatan Karadağ, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında üniversitemiz 'endüstriyel kenevir' alanında ihtisaslaşması Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi. Biz de bu yönde çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. İlk etapta kenevir enstitüsü ve araştırma merkezleri kuracağız." dedi.

Karadağ, kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kenevirin üretim yelpazesi çok geniş, batarya üretiminde, biyoenerji, biyoetanol ve ilaç üretiminde kullanılıyor. Ülkemiz de bu konularda dışa bağımlı. Bu nedenle bu ürünleri Yozgat'ta üretmemiz mümkün. Bu çalışmalara iş insanlarımızın da katkı sunması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızdan, iş insanlarımızdan, basın mensuplarımızdan destek bekliyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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