YOZGAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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YOZGAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

06.09.2022 11:40
YOZGAT'TA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

YOZGAT kent merkezi Kirazlı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

YOZGAT kent merkezi Kirazlı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Kent merkezi Kirazlı mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iş makineleri ile desteklendiği müdahale ile yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri alanda soğutma çalışması başlattı. Yangında yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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