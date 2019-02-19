Son Dakika Haberleri: Yozgat Lisesi, Şeref Madalyası İstiyor

Yozgat Lisesi, Şeref Madalyası İstiyor

1 saat önce

Çanakkale Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrencisi şehit olan Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından "Devlet Şeref Madalyası" verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Yozgat Lisesi, Şeref Madalyası İstiyor, System.String[]
Çanakkale Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrencisi şehit olan Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından "Devlet Şeref Madalyası" verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

2. Abdülhamid tarafından 1895 yılında yaptırılan tarihi lise önünde başlatılan kampanyaya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İmza kampanyası tertip komitesi üyesi araştırmacı yazar Osman Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1914 yılında seferberliğin ilanıyla Yozgat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin tamamının gönüllü olarak silah altına girdiğini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ettiğini ve şehit düştüğünü anlatan Karaca, "Biz istedik ki Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın." dedi.

Karaca, Cumhuriyet Meydanı'ndaki imza kampanyasının 4 gün süreceğini belirterek "TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası istiyoruz. Hedefimiz 10 bin imza toplamak. 18 Mart'ta Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini, bütün Yozgat Lisesi mezunlarını davet ederek bir şölen düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

Lise öğrencilerinden Hasan Arslan da Çanakkale Savaşı nedeniyle lisenin o yıl mezun veremediğini anlatarak "Biz de imza kampanyasına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Çanakkale, Yozgat, Güncel
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