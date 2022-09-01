Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

01.09.2022 16:00
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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