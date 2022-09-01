Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir 'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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