Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

06.09.2022 12:06
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik "Kökünü Kurutma" isimli operasyon düzenlendi. Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir illerinde belirlenen adreslere özel harekat polisi ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 13 'ü tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi. 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 1 adet tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ele geçirilmişti. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika
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