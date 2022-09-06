Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik "Kökünü Kurutma" isimli operasyon düzenlendi. Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir illerinde belirlenen adreslere özel harekat polisi ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama - Son Dakika

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