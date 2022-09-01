Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

01.09.2022 16:37
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

YOZGAT merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir'de helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile 24 bin 220 TL ve uyuşturucu madde imalatında ve içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
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