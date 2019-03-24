Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu
54 dakika önce
Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yozgat
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya
, Diyarbakır
ve Hakkari
'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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