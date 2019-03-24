Son Dakika Haberleri: Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

54 dakika önce

Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, muvazzaf 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 20:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]