Yozgat merkezli FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yozgat merkezli FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
YOZGAT - Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan muvazzaf asker F.K., eski askeri öğrencilerden A.S.Ö., Ö.A., R.Ç. ile öğretmen Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4 şüpheli de etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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