Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

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Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı
6 saat önce
Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:14 Kaynak: AA
Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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