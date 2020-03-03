Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı

6 saat önce

Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yozgat merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında 11 gözaltı kararı, System.String[]

Yozgat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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