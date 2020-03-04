Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Yozgat merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Yozgat merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilirken 8 şüphelinin işlemleri sürerken, 3 şüphelinin bulundukları illerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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