Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat, Adana, Ankara, Aksaray, Çorum, İstanbul, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i Yozgat'ta, 3'ü bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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